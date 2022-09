Kwetsbare inwoners van Driebergen bestolen en opgelicht door hulpverlener met gokverslaving

Toen collega's van de hulpverlener zagen dat er iets niet klopte, kwam de diefstal uit en werd de Amersfoorter op staande voet ontslagen. Ook werd ontdekt dat hij eerder al een andere cliënt in Driebergen had opgelicht. Hij zou belastingaangifte voor deze autistische man doen en liet hem een brief zien waarin stond dat hij 570 euro moest bijbetalen. Die brief was echter vals en er was ook geen aangifte gedaan. Daarnaast had hij de man opgelicht met een valse factuur. Hij zou een nieuwe computer voor zijn cliënt kopen, maar gaf hem in plaats daarvan zijn eigen oude laptop. Volgens het slachtoffer heeft de hulpverlener hem met oplichtingspraktijken nog meer geld afhandig gemaakt, maar daar is volgens het OM onvoldoende bewijs voor.