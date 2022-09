PVV en VVD: 'Nieuwe wethouder De Vries (PvdA) passeert gemeenteraad'

In de uitzending van Stadhuisplein praatten maandagavond drie politici van de PvdA, VVD en PVV over de zaak. Tess Meerding (VVD) was duidelijk geïrriteerd: "Dit kan niet, dit is niet de nette gang van zaken." De partij voelt zich gepasseerd zei de VVD-ster in de uitzending. Maar wat haar betreft hoeft het geen politieke consequenties te hebben. "Wat deze wethouder gered heeft, is dat hij wel de moeite heeft genomen toch vooraf iets van contact te zoeken. Anders was het nog hoger opgenomen." De VVD heeft wel een waarschuwing voor de wethouder: "Dit mag zo niet nog een keer gebeuren."