FC Utrecht spoort raddraaiers op en legt stadionverboden op: 'Er is een grens overschreden'

Een wedstrijd van FC Utrecht, uit en thuis, moet een uitje zijn waar iedereen zich welkom en veilig voelt, vindt de algemeen directeur. "Dat is het niet geweest afgelopen twee wedstrijden, waarvoor wij onze excuses aanbieden. De maat is vol. Er is een grens bereikt en overschreden, we zijn dit gedrag zat. Deze raddraaiers willen en gaan we weren, dit heeft niets met support te maken."