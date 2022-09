Vrijwilligers helpen asielzoekers in Wijk bij Duurstede: 'Het is belangrijk om ze bezig te houden'

De opvanglocatie op sportpark Mariënhoeve is tijdelijk. Wat er hierna gaat gebeuren is onduidelijk, zegt wethouder Wil Kosterman. "We zorgen dat mensen onderdak houden, maar dan in een andere gemeente binnen de provincie." Is het dan echt geen optie dat deze mensen in het stadje blijven? "Nee, dat is niet de bedoeling. Dit is voor ons als kleine gemeente een hele zware taak, dat houden we niet lang meer vol. Ik zou graag perspectief willen bieden, maar dat kunnen wij op dit moment niet. Ik hoop van harte dat het zo snel mogelijk kan. Dat heen en weer gesjouw met mensen kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. "