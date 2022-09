Einde NS-stakingen in zicht? Spoorbedrijf trekt boetekleed aan en komt met royaler loonbod

In een brief aan de bonden erkent directeur HR & Organisatie Richard Greve dat het bedrijf fouten heeft gemaakt. "We hebben mede door corona laat gereageerd op de krappe arbeidsmarkt. Met alle gevolgen van dien: instabiele roosters, onvoldoende ruimte om vrij te kunnen nemen en uitval", schrijft hij. "Actievoeren is niet alledaags bij NS. Dat zovelen zich genoodzaakt zagen dit te doen, is dus veelzeggend."