Referendum over gemeentehuis Mijdrecht maakt de tongen los: 'Zet er één neer in Abcoude'

De Ronde Venen - "Ik zeg laten we maar een nieuwe nemen!" "Mij lijkt renoveren beter. Wat mankeert er eigenlijk aan?" Wie je ook spreekt op straat in De Ronde Venen, iedereen heeft er wel een mening over: het nieuwe gemeentehuis. In maart mogen de inwoners van die gemeente daarover stemmen doormiddel van een referendum. En het blijkt veel mensen behoorlijk bezig te houden. "Helemaal bouwen bij dat zwembad, dat lijkt me helemaal niks!"