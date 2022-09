Steven van Luijn (29) is geboren en getogen in de Zeven Steegjes: ‘Ik ga hier nooit meer weg’

“In de buurt is veel sociale controle. Dat is altijd fijn. We letten op elkaars kinderen, dat ze binnen de paaltjes blijven bijvoorbeeld. En het is daardoor heel saamhorig. Die sociale controle verandert wel doordat de buurt verandert. Nieuwe buurtbewoners stellen zich soms niet voor. Maar het is belangrijk om elkaar te kennen. Je hoeft niet bij elkaar op de koffie hoor. Maar we gaan ons niet gewonnen geven, dat dorpse gevoel willen we behouden.”