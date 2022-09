Veel Utrechtse gemeenten met een Gazprom-contract hebben nog geen nieuwe gasleverancier

Turksema betwijfelt of het Europese moederbedrijf van Gazprom – het bedrijf waar de Nederlandse gemeenten zaken meedoen - wel onder de sanctieregels moet vallen. De controle over het bedrijf is, na een poging de sancties te omzeilen, overgenomen door de Duitse overheid. De CEO werd Duits en een deel van het personeel werd vervangen. De gasinkomsten van het Europese moederbedrijf – dat werkt onder de nieuwe naam 'Secured Energy for Europe' – gaan sindsdien ook niet meer naar Rusland. Minister Jetten heeft nu de Europese Commissie gevraagd om zo snel mogelijk een besluit te nemen of Secured Energy for Europe valt onder de sanctieregels.