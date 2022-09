Lichaam gevonden in kanaal Veenendaal, politie zoekt getuigen

Veenendaal - De politie heeft maandag een lichaam gevonden in het Valleikanaal aan de Raadhuisstraat. In eerste instantie was de identiteit van het slachtoffer onbekend, nu is duidelijk dat het gaat om een 48-jarige Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hoe en wanneer hij om het leven is gekomen, is nog onduidelijk en daarom is de politie op zoek naar getuigen.