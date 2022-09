Gewonde bij steekpartij Utrecht Centraal aangehouden, politie nog op zoek naar tweede verdachte

Een tweede verdachte is ervandoor gegaan en wordt nog gezocht. De politie is nog druk bezig met het onderzoek en is op zoek naar mensen die meer weten over deze man. Hij is tussen de 20 en 25 jaar, heeft zwart haar in een knotje, een normaal postuur en een lichtgetinte huid. Hij droeg een wit shirt met in blauwe cijfers '82' erop, een blauwe korte broek en zwarte sneakers.