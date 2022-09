FC Utrecht wil na jaren afwezigheid het vrouwenvoetbal nieuw leven inblazen: 'Gaan voor dat ene plekje in de eredivisie'

FC Utrecht speelde van 2008 tot 2014 in de eredivisie. Toen werd de stekker uit het Utrechtse vrouwenvoetbal getrokken. De vraag is nu of dat achteraf bezien een slechte beslissing is geweest. Directeur Thijs van Es vindt van niet. "Er was niet meer in te investeren. Er ging zoveel geld naartoe dat ik wel begrijp dat het toen is stopgezet."