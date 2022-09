FC Utrecht ziek van groep raddraaiers: 'Uiterst sneu als mensen niet meer naar het stadion willen komen'

Utrecht - Vuurwerkbommen, bierdouches en oerwoudgeluiden. Bij FC Utrecht zijn ze er helemaal klaar mee. Een groep raddraaiers verziekt week in week uit de sfeer. De club greep vandaag in met een reeks stadionverboden. Het stoppen van de raddraaiers is een kwestie van de lange adem, zegt algemeen directeur Thijs van Es. "De historie leert dat er altijd golfbewegingen zijn in dit soort gedragingen. Ik ben ervan overtuigd dat het op een gegeven moment weer rustiger zal worden, maar het is niet eventjes snel opgelost." Samenwerken en in gesprek blijven, is essentieel, vindt Van Es.