Schilder van een verdwenen dorp: Klaas Zwaan legde het Spakenburg van vroeger vast in zijn werken

Klaas zwaan schilderde jarenlang alleen in de avonduren en in het weekend. Want hij had tot halverwege de jaren 70 een baan in de knopenfabriek in het dorp. Maar rond die tijd ging het niet zo goed met de fabriek en werd hij broodschilder. Hij had een enorme productie en liet ook posters van zijn werk maken. Arie: "Hij was ook wel commercieel, hij dacht, als er iets gesloopt wordt en ik maak er een schilderij van, dan vinden de mensen die daar gewoond hebben dat vast wel leuk en kopen dat schilderij. En dat ging inderdaad heel vaak op."