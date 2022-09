Twee jaar cel voor 19-jarige die tieners bedreigde en beroofde in Bilthoven en Bunnik

Het slachtoffer wilde de code niet geven en begon tegen te stribbelen. Hierdoor werd er geworsteld en gaf Z.A. de jongen een kopstoot. "Eigenlijk moet ik je doodmaken, beter ga je hem nu geven", zou Z.A. hebben gedreigd. Het duo waarschuwden hem om niet naar de politie te gaan. "We maken je familie dood en dan ga jij er ook aan", dreigden ze. De doodsbange jongen deed twee weken later uiteindelijk toch aangifte. Hij had Z.A. herkend, omdat hij enige tijd bij hem op school had gezeten.