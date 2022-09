Michael vond een verzwakt egeltje in huis en hij is niet de enige: 'De beestjes hebben het zwaar'

De egel blijkt een dier dat zich makkelijk aanpast. De meesten laten zich makkelijk optillen en verzorgen, zoals Robbie die al even in de opvang is. Chopin daarentegen vindt het allemaal maar niets. De egel blijkt een vrouwtje, dat de stekels ferm omhoog houdt en een beetje gromt. "Ja, ze is een beetje boos, maar dat is logisch", zegt degene die haar onderzoekt. Het team staat met Chopin voor een dilemma. Waarschijnlijk is ze zwanger óf heeft ze net jonge egeltjes gekregen. In het laatste geval moet ze eigenlijk zo snel mogelijk weer naar huis.