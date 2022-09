Utrechtse tramschutter Gökmen T. is zijn Nederlandse paspoort kwijt

"Voor mijn cliënt verandert het intrekken van de Nederlandse nationaliteit van de moordenaar van zijn dochter niets. Zeker niet aan het intense gemis van zijn dochter", laat advocaat Sebas Diekstra via WhatsApp aan RTV Utrecht weten. Hij staat de vader van Roos Verschuur bij. Zij was één van de dodelijke slachtoffers. "Voor hem is het belangrijkste dat deze intrekking op geen enkele wijze gevolgen zal hebben voor de levenslange gevangenisstraf die aan de dader is opgelegd en het uitzitten van die straf hier in Nederland."