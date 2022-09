Wakkerendijk verdeeld over succes van wegversmallingen, intussen gaat weer een paaltje omver

De Wakkerendijk is berucht. De kaarsrechte weg nodigt sommige weggebruikers uit om het gaspedaal flink in te trappen en al jaren probeert de gemeente daar op aandringen van omwonenden iets aan te doen. Bij de meest recente ingreep werden twee wegversmallingen kort na elkaar aangelegd. De paaltjes die pal tegenover het monumentale Dikke Torentje staan doen hun werk goed, vinden mensen die daar wonen. Ze zeggen dat de snelheid omlaag is gegaan, dat oversteken vanaf hun erf nu veiliger is geworden en dat de eerdere geluidsoverlast van een rammelende brandput nu verleden tijd is.