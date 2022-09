Minister De Jonge staat achter Utrechtse aanpak om statushouders voorrang te geven op woningen

Dit jaar moet Utrecht 650 statushouders huisvesten, met de tijdelijke voorrangsregeling voor statushouders zit de gemeente weer op schema. De minister deelt de kritiek van de VVD niet en vindt de aanpak van Utrecht rechtvaardig. "Momenteel verblijven veel statushouders nog in de asielopvang omdat zij niet kunnen doorstromen naar reguliere woningen." Dit is volgens de minister één van de redenen waarom mensen buiten moeten slapen in Ter Apel. Tegelijkertijd remt dit de statushouders om te beginnen met hun integratie in Nederland, vindt De Jonge. Dat Utrecht, een gemeente die achter liep op de plicht om statushouders te huisvesten, op deze manier ervoor kies om de achterstand versneld in te lopen sluit volgens de minister aan op het beroep dat het kabinet op hen doet.