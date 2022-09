Nieuwegein gebruikt riviercruiseschip als noodopvang voor vluchtelingen: 'Niet voor 4 weken, maar juist 4 maanden'

Waar in bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede vluchtelingen een maand verblijven, zal dat in Nieuwegein verviervoudigd zijn. Locoburgemeester Schouten hoopt dat omwonenden daar begrip voor hebben. "Dat gesleep met mensen vinden wij onmenselijk. Daarnaast hopen we dat opvang op een schip niet voor veel overlast gaat zorgen. Mensen hebben daar namelijk een eigen kamer - in plaats van dat ze op veldbedjes liggen. En we gaan samen met de Veiligheidsregio nadenken over goede dagbesteding."