Oranje Leeuwinnen plaatsen zich in de Galgenwaard alsnog voor het WK : 'Ambiance was topsport op zijn best'

"Het gebeurt niet vaak dat je drie keer de lat raakt, twee keer de paal raakt en handenvol corners krijgt", sprak bondscoach Jonker over de vele kansen van zijn elftal. "Hij viel maar niet. Als het dan in de allerlaatste seconde wel gebeurt.. Dat is wat anders hier in het Utrecht-stadion dan bij DOVO op veld vier. Daar kan het ook gebeuren. In deze ambiance is topsport op zijn best."