Ruim twee keer zoveel vluchtelingen naar crisisnoodopvang Veenendaal, locatie blijft langer open

In Nederland moeten er extra aanmeldcentra komen. Tot deze klaar zijn moeten de vluchtelingen tijdelijk opgevangen worden in een crisisopvang. Zo hoeven de mensen niet buiten te slapen in Ter Apel. Burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal: "De situatie in Ter Apel is nog steeds schrijnend en onhoudbaar. Dagelijks zien we de beelden in de media van de mensonterende omstandigheden. In Veenendaal nemen we daarom onze verantwoordelijkheid en bieden we tijdelijk aan nog meer mensen een plek."