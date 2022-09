Twijfel over nut van innovatieve emissiearme stallen zet streep door uitbreiding veehouderijen

Provincie Utrecht - Het is onzeker of zogenoemde emissiearme stallen wel echt leiden tot minder stikstofuitstoot. Tot dat oordeel komt de Raad van State in drie zaken over varianten van dit soort stalsystemen in de provincie Utrecht. De uitspraak is een grote tegenvaller voor veehouders die emissiearme stallen gebruiken en kan bovendien verstrekkende gevolgen hebben.