'Provincie Utrecht heeft sleutelrol bij oplossen problemen buschauffeurs'

Kressin van vakbond FNV ziet het anders. "Er is een onderhandeling geweest voor 2021-2022, maar voor ons is er nog geen cao. Dat anderen wel getekend hebben neemt niet weg dat wij niet kunnen staken. Het cao-conflict gaat over de loonachterstanden. Je wilt op zijn minst compensatie. En de werkdruk moet omlaag, want mensen lopen op hun tandvlees. Wij gaan nu nog niet praten over een cao voor volgend jaar als het nu niet geregeld is. Mensen zijn nu boos en mensen voelen dat zo, dus wij gaan nu door met wat we bereikt hebben anders kunnen we weer opnieuw beginnen."