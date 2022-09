Nog geen reactie vakbonden op cao-bod NS: 'Zijn het nog niet eens'

De vakbonden weten nog niet of ze hier akkoord mee gaan. Omdat het nog niet duidelijk is of de onderhandelingen tot een goed resultaat leiden gaan de nieuwe stakingen door. Op vrijdag wordt er in Noordwest en West gestaakt, op 15 september is de regio Midden aan de beurt. Eerdere stakingen in deze regio hadden grote invloed op heel het land. Door de staking in de regio Utrecht lag het treinverkeer in heel Nederland plat.