Derde verdachte roofmoord Lunetten blijft ontkennen en weigert psychisch onderzoek

Op een stuk touw waarmee het slachtoffer was vastgebonden, is in een zogenoemd dna-mengprofiel van verschillende personen ook dna van Younes B. aangetroffen. Volgens zijn advocaat zat het dna van B. alleen op het uiteinde van het touw en is dat waarschijnlijk overgedragen door een van de medeverdachten met wie hij die nacht contact had gehad.