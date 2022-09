Vrijdag helemaal geen treinen door staking, ook volgende week acties

Het Utrechtse spoorwegbedrijf heeft aangegeven met vakbonden in overleg te willen, maar volgens de bonden moet er nog flink veel boter bij de vis. Daarom gaan de geplande acties vooralsnog door. "De NS blijft nog altijd ver verwijderd van onze eisen, zoals we die in ons ultimatum van 5 augustus jongstleden hebben neergelegd. NS zal echt nog flinke stappen moeten maken voordat wij over een goed onderhandelingsresultaat kunnen spreken. Nogmaals: daar zijn wij nu nog dus ver vandaan!" schrijft de FNV op hun website.