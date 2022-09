Van sporthal tot azc: dit is wat onze provincie doet aan de opvang van asielzoekers

Utrecht - Een riviercruiseschip om honderd asielzoekers op te vangen in Nieuwegein of een leegstaand kantoorpand in Veenendaal dat langer open blijft voor crisisnoodopvang en bovendien meer bedden krijgt. Elke week zie je wel weer nieuwe berichten over opvanglocaties voor asielzoekers in onze regio. De druk op gemeenten in onze provincie is groot. Er is veel behoefte aan opvangplekken, want er is sprake van een asielcrisis. Maar wat dóet onze regio al aan opvang?