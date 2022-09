Jonge Maarssenaar die Nieuwegeiner neerstak bij massale vechtpartij hoeft niet terug naar gevangenis

Het slachtoffer eiste een schadevergoeding van bijna 6000 euro, maar dat werd door de rechtbank afgewezen. Het slachtoffer had zelf een belangrijk aandeel in het geweld en heeft het gedeeltelijk aan zichzelf te danken wat hem was overkomen, bepleitte de verdediging twee weken geleden al. De rechters gaan daar in mee. Het slachtoffer is volgens de rechtbank 'niet ontvankelijk' en daardoor via de burgerechter proberen alsnog een schadevergoeding van de verdachte te krijgen.