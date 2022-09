Utrechtse molens maken kans op grote geldprijs

"We hebben allemaal droge voeten, maar wat moet er gebeuren om dat zo te houden?", zegt molenaar Ger Nagtegaal. In de minipolder die ze in Nieuwegein willen aanleggen naast de Poldermolen OUdegein kunnen kinderen leren over de waterhuishouding in Nederland. Met een sluis kan een stukje land onderwater gezet worden en met een rad weer drooggemalen. Nagtegaal: "Het is om inzichtelijk te maken wat de molen doet, en wat de molen ook in het verleden gedaan heeft om het land droog te houden."