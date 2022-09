Beruchte Amersfoortse draaideurcrimineel de cel in: inbraken door ruiten in te gooien

De 52-jarige S.F. is een bekende veelpleger in de stad. Zijn werkwijze was mei dit jaar niet bepaald verfijnd. In zijn jacht op geld en waardevolle spullen gooide hij diverse ruiten in, onder meer bij horecazaken. Ook zou hij het hebben gemunt op een winkel en een woning. De Amersfoorter zat nog in zijn proeftijd na eerdere delicten.