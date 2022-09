Nieuwegeiners verdeeld over komst vluchtelingenschip

Hij kan zich voorstellen dat ouders zorgen zouden kunnen hebben, maar hoopt die weg te kunnen nemen. "Stel nou dat je kind in de les zit bij maatschappijleer of aardrijkskunde. Dan hebben we het óók over migratiestromen. Maar het komt bij een tiener veel beter binnen als we bijvoorbeeld een vluchteling - die Nieuwegein woont - uit te nodigen om te vertellen over zijn leven."