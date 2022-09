Waarom is de opvang van asielzoekers zo lastig?

Daarom hebben we in onze regio's alleen azc's in Utrecht, Amersfoort en Leersum. Op die laatste locatie zie je een voorbeeld waarbij burgemeester Frits Naafs de druk op andere gemeenten op heeft gevoerd. Anderhalf jaar geleden gaf hij aan dat het azc mogelijk uitgebreid kon worden, maar met de verwachting dat collega-gemeenten wel een deel van zijn taakstelling (voor het huisvesten van statushouders) zouden overnemen. "Ik was wel blij met de druk van Frits", aldus Van Muilekom. "Dat is nu ook landelijk geregeld: niet elke gemeente hoeft asielopvang te organiseren. Dat kunnen we nu met maatwerk regelen."