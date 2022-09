Actieplan kamernood: 60.000 nieuwe studentenwoningen in 2030

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) is tevreden met het plan. Hij vindt dat iedere student de mogelijkheid moet krijgen om op kamers te kunnen wonen. "Het is een bijzonder moment om het ouderlijk huis te verlaten en de stap naar zelfstandigheid te zetten. Maar voor velen is het simpelweg ook een noodzakelijke voorwaarde als je een studie in een stad ver van je huis wilt gaan volgen. Om deze keuze te kunnen maken is er voldoende studentenhuisvesting nodig. Daarom slaan we de handen ineen met verschillende partijen."