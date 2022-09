OM eist 5 jaar cel en tbs voor man die brand stichtte in chalet terwijl hij met ex binnen was

De officier noemde het extra ernstig dat de vrouw door haar ex voor de zoveelste keer is geconfronteerd met grof, fors en heftig geweld. "Er was contactverbod en de verdachte was gewaarschuwd door eerdere vonnissen en mocht er niet zijn." Volgens de officier is de vrouw is makkelijk beïnvloedbaar en niet opgewassen tegen de verdachte. Naast tbs en een celstraf zou de rechtbank de man ook opnieuw een contactverbod moeten opleggen, vindt het Openbaar Ministerie daarom.