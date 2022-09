Pastoor zet streep door rooms-katholieke Willibrordprocessie in Utrecht wegens gebrek aan deelnemers

De Willibrordprocessie werd in 2002 voor het eerst georganiseerd en was bedoeld om het rooms-katholieke geloof meer zichtbaar te maken. Deelnemers liepen vanaf het beeld van Willibrord op het Janskerkhof via de Dom naar de Sint-Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat. Willibrord leefde in de zevende en achtste eeuw na Christus. Hij was een van de grondleggers van het christelijke geloof in Nederland.