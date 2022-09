Kabinet en gemeenten willen asielcrisis bezweren met 740 miljoen euro, maar hoe dan?

Tegelijkertijd zijn de 450 plekken per regio niet helemaal in beton gegoten. "We zien dat er landelijk wel verschillen zijn. We zitten hier in een dichtbevolkt gebied met 1,4 miljoen inwoners", vertelt Jaap Donker, directeur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dat is aan de ene kant een nadeel, maar heeft ook voordelen: we hebben hier veel faciliteiten. "Er zijn ook regio's in het land die veel minder dichtbevolkt zijn en veel minder personeel hebben. Daar is het lastiger."