Een monument verduurzaam je niet zomaar, maar er is steeds meer mogelijk: 'Energielabel A kán'

Soms vraagt hij zich wel eens af of hij niet beter af is in een nieuwbouwhuis. Het opknappen van zijn monument kost veel tijd én geld. "Zo nu en dan vliegt het je aan, want van 's morgens vroeg tot 's avonds laat ben je bezig." Maar aan verhuizen wil hij absoluut niet denken. "Deze buitenplaats zit onder m'n nagels en ook in je bloed. It's a way of life. En ik zou dit op dit moment in m'n leven echt niet anders willen."