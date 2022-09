Naderende hoosbuien kunnen tot vissterfte leiden: 'Het is een drama'

Wanneer die viezigheid in één keer het water ingaat, kunnen vissen daar flink onder leiden. "En die hebben het al zo moeilijk. Niet alleen omdat het water vrij warm is en er weinig zuurstof in zit, maar ook omdat het nu vervuild wordt. Het is een drama. We hebben het hier niet over mogelijk één of twee dode vissen, maar over eventuele massale sterfte. Meerdere tientallen dus."