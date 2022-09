Megaruzie over minispeeltuin: 'Het is een soap'

De Lauwerhof is een klein hofje rond de watertoren in het centrum van de stad. Er wonen mensen, maar de plek is ook geliefd bij toeristen. En dan is er nog een escape-room-route door de stad die de watertoren als onderwerp heeft. Vroeger zat er een kinderdagverblijf op de Lauwerhof, maar die is ruim twintig jaar geleden vertrokken. Uit die tijd stamt een speelplek voor kleuters en peuters. Die plek was verwaarloosd en nodigde niet echt meer uit om te spelen. Toen in 2018 een groep bewoners met een voorstel kwam om de speeltuin te renoveren, was de gemeente direct enthousiast.