Organist Johan bereidt zich voor op Nationale Orgeldag: 'Deze schoonheid zou ik graag willen delen'

In de gereformeerde dorpskerk neemt het orgel een prominente plek in. Bij binnenkomst kun je niet om het instrument heen. De Leeuw is een van de organisten die morgen speelt voor de Nationale Orgeldag. Hij hoopt dat hij vele bezoekers kennis kan laten maken met het instrument. Het orgel van de Gereformeerde Kerk is in 1961 gebouwd. Aan de buitenkant zijn ongeveer twintig pijpen te zien, maar achter het instrument zijn er nog honderden pijpen die voor het kenmerkende orgelgeluid zorgen.