Stadsmuseum koopt internationaal topschilderij: ‘Gezicht op Rhenen' eindelijk écht thuis

Het Mondriaanfonds en de Vereniging Rembrandt geven samen 260.000 euro voor het kleine Standsmuseum dat nu dus in bezit is van een groot kunstwerk. Geert-Jan Jansen is directeur van de Vereniging Rembrandt en zet zich ook in voor ambitieuze aankopen van kleinere musea: "Het is belangrijk dat topkunst beschikbaar is voor iedereen. Het is dan ook fantastisch nieuws dat een van de mooiste Gezichten op Rhenen van Van Goyen nu blijvend in Rhenen te zien zal zijn."