Van zeilend vrachtschip tot sleepboot: maritiem erfgoed op Lekkodagen Wijk bij Duurstede

Er ligt nu ook een modern jacht in de haven. Mag dit er straks ook liggen? "Nee, deze heeft de komende tachtig jaar nog geen historisch karakter. Deelnemers komen uit heel Nederland naar Wijk toe voor de Lekkodagen en alle boten worden van te voren gescreend. En we kijken of de boot in goeie conditie is. Pas je er wel bij dan is het mooi, maar pas je er niet bij dan laten we je niet toe", aldus Rob.