Slecht appeljaar? Niet voor distillateur Arjan uit Cothen

Vooral culinair Nederland kent Arjan Smit nog als de eigenwijze en ietwat provocerende chef-kok van restaurant de Pronckheer. Op de menukaart van zijn restaurant stonden niet alledaagse delicatessen als spreeuw, aangereden wild en gans. Als een dier dood is moet je ‘m opeten in plaats van in de kliko gooien, was Arjan’s motto. Dus toen er in 2013 een spreeuwenplaag heerste in de naastgelegen fruitboomgaard serveerde Arjan Smit gebakken spreeuw of een spreeuwsalade als onderdeel van het zomerse verassingsmenu. Datzelfde deed hij met de reeën die in de herfst werden doorgereden op de Utrechtse heuvelrug. “En hierbij serveren wij een biefstukje van een roadkill-ree. Nou, dan zag je de mensen wel even opkijken.”