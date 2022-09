Wieldempers voor IJsselsteinse pieptram, maar geluidsoverlast nog niet voorbij

Al anderhalf jaar klagen IJsselsteiners steen en been over het piepende geluid van de tram. "Als om half 6 de eerste tram met dat snerpende geluid door je voortuin gaat, zit je rechtop in je bed", zei wethouder Peter Bekker in juni 2021. Meerdere keren dacht de provincie, die verantwoordelijk is voor de tramlijn, een oplossing te hebben, maar het schelle geluid bleef telkens terugkeren.