Ondernemer vreest teloorgang papierinzameling in Utrecht

De gemeente erkent dat ze al ruim twee jaar met het bedrijf in gesprek zijn. Woordvoerder Jesse Holweg van de gemeente zegt: “Dit doen we mede gezien de bijdrage van dit bedrijf aan de circulaire ambities van de stad. Er is gewezen op meerdere locaties en de gemeente heeft ook bij regiogemeenten geïnventariseerd of er alternatieven zijn. Dat heeft tot nu toe nog geen nieuwe plek opgeleverd.” Uit raadsvragen van een jaar geleden blijkt, dat de gemeente geen prioriteit geeft aan het verwerken van oud papier, daarvoor is te veel ruimte nodig. Op het bedrijventerrein Strijkviertel wil de gemeente vooral bedrijven vestigen die relatief veel werknemers in dienst hebben, is te lezen in de antwoorden van het college.