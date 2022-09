Vrouw (33) opgepakt na explosies in Hoef en Haag en Tienhoven

Tienhoven/Hoef en Haag - In het onderzoek naar de explosies in Hoef en Haag, Tienhoven en Huizen heeft de politie deze week een 33-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. De vrouw is volgens de politie vermoedelijk ook betrokken bij de dreiging op andere woningen in Huizen, Nieuwegein en Hoef en Haag.