Mariëtte Pennarts is onafhankelijk wethouder in Woerden, maar wat houdt dat in?

“Mensen moeten maar zien hoe ik mijn werk doe. Ik werk volgens een opdracht. Die komt voort uit een coalitie en is per definitie gekleurd of in elk geval uit onderhandeld. Maar ik ben wel van plan om op een aantal dossiers ruggespraak te zoeken met de hele raad. Ik zal wat meer voorwerk moeten doen en zorgen dat de raad achter mij staat. Dat is hard werken maar ik heb veel energie. Dat is mijn geluk.”