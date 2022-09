Monument voor neergestorte geallieerden in Hei- en Boeicop: 'Het was erg emotioneel'

Ook Aäron Sanders, neef van Joe Spencer vond het een inspirerende middag en een speciale dag voor alle nabestaanden. Hij weet pas sinds vijf jaar van het bestaan van zijn oom, de broer van zijn moeder. Aäron: "Het was een heel verdrietige gebeurtenis voor de familie en er werd niet over gesproken." Maar toen hij erover hoorde wilde hij meer weten. "Ik ben heel dankbaar voor de mensen in Hei- en Boeicop, want ik heb veel nieuwe dingen gehoord over wat er met mijn oom gebeurd is."