Gaat die metro tussen Utrecht en Nieuwegein er ooit komen?

“Het Rijk ziet het belang van een ov-investering in Utrecht”, zegt de gemeentewoordvoerder. Want ja: zonder dat ov, niet genoeg huizen erbij. En die woningen wil het Rijk juist graag. Tot en met 2030 willen ze er in Nederland 900.000 bijgebouwd hebben. Deze regio hoopt in 8 jaar tijd in ieder geval 80.000 woningen uit de grond te stampen. En waar kunnen ze er een hoop kwijt? Juist, in het gebied tussen Utrecht en Nieuwegein. Precies waarom de regio die metrolijn daar wil krijgen.