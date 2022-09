Dit zijn de resultaten van de Utrechtse handelsmissie in Californië: 'Los Angeles en San Francisco willen van ons leren'

De Gezonde Mens en een Gezonde Leefomgeving, dat waren thema's waar Utrecht een voortrekkersrol in wilde vervullen tijdens de handelsmissie. "De focus hierop is niet uit de lucht gegrepen", aldus Dijksma. "Veel toonaangevende organisaties op het gebied van gezondheid zijn gevestigd in onze regio en een belangrijk aandeel van de regionale economie is hierop gericht."